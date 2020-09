Atalanta, Muriel: «Bello vincere. Gol? Ho scherzato con Gomez»

Muriel ha commentato la vittoria ottenuta contro il Torino grazie a un suo gol: le parole dell’attaccante dell’Atalanta

«È sempre bello esordire e vincere, poi se si fa gol c’è sempre quella gioia e quella motivazione in più. Sappiamo che abbiamo una stagione difficile davanti e vogliamo fare bene. Il gol è stato bello, scherzavo prima con Gomez dicendo che quel tiro o diventa un golazo o lo metti in curva. Sono dei gol che mi riescono spesso e spero di poter continuare a segnarne tanti, anche meno belli. Siamo partiti bene, anche se abbiamo permesso loro di fare due gol. Dobbiamo migliorare, crescere e fare una grande stagione come quella dell’anno scorso».