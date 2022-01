Atalanta, Muriel spietato quando vede l’Udinese: i numeri del colombiano

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In Udinese-Atalanta ci sarà Muriel a dirigere l’attacco della Dea. E che numeri contro i bianconeri

Alle 16.30 alla Dacia Arena va in scena questo pomeriggio il match tra Udinese e Atalanta. Una partita dal sapore particolare per Luis Muriel, contro la sua ex squadra e pronto a scendere in campo da titolare per sostituire l’infortunato Duvan Zapata.

E i numeri del colombiano sono da paura contro i suoi ex bianconeri, come riporta La Gazzetta dello Sport. Sono 9 i gol in 12 sfide contro i friulani. E se ci si sofferma alle ultime tre partite da titolare, sono ben 6 le reti dell’attaccante oggi all’Atalanta.