Atalanta, Muriel: «Tacco? Sono giocate che escono al momento»

Le parole di Luis Muriel, attaccante colombiano dell’Atalanta, dopo la vittoria contro il Milan. Tutti i dettagli

Luis Muriel ha parlato a DAZN nel post partita di Atalanta-Milan.

LE PAROLE – «È stato un finale bellissimo, siamo riusciti a vincere finalmente. Abbiamo fatto una grande partita tenendo duro quando loro avevano la palla e bravi quando siamo andati vicini alla porta. Ci siamo riscattati alla grande dopo il Torino, questa è la strada. Gol? Sono giocate che escono al momento, in quel momento non ci pensi. Ero defilato e con la palla un po’ all’indietro, non potevo coordinarmi in altra maniera. È venuto così».