Atalanta, nessuna cessione per i big. Zapata via solo con una super offerta

L’Atalanta non è intenzionata a cedere i suoi big nella sessione estiva di calciomercato secondo il quotidiano Tuttosport

L’Atalanta non ha alcuna intenzione di cedere i propri big per provare a ripetere un’altra grande stagione in Serie A e in Champions League. L’unico calciatore che può partire è Duvan Zapata ma solamente nel caso in cui arrivasse un’offerta irrinunciabile.

La dirigenza orobica sta inoltre lavorando per il mercato in entrata. Quattro sono i nomi nella lista della società bergamasca: Senesi, Thauvin, Miranchuk e De la Vega.