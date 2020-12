L’Atalanta è molto vicina a chiudere l’accordo con lo Shakhtar Donetsk per Viktor Kovalenko. I dettagli dell’operazione

Non solo Maehle. L’Atalanta è molto vicina a chiudere l’accordo con lo Shakhtar Donetsk per Viktor Kovalenko.

Secondo TuttoMercatoWeb l’intesa prevede un contratto quadriennale per il giocatore ma ancora non è chiaro se il giocatore arriverà subito a Gennaio oppure nel corso della prossima sessione estiva, quando andrà in scadenza di contratto.