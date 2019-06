Atalanta, Percassi: «Zapata per ora è intoccabile. Petagna? Vedremo»

Le dichiarazioni di Antonio Percassi. Il numero uno dell’Atalanta ha fatto il punto sul mercato del suo club

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi esulta per la vittoria del campionato Primavera dopo 22 anni da parte della Dea. Il numero uno ha parlato dalla zona mista del Tardini, sede della finale con l’Inter, e ha detto la sua sul mercato.

Ecco le sue parole: «Vogliamo trattenere i giocatori forti a meno di offerte a cui l’Atalanta non può dire di no, in quel caso dovremo trovare un sostituto all’altezza. Zapata? Per adesso è assolutamente intoccabile. Petagna? Gli auguro un futuro incredibile, stiamo vedendo se ci sono le condizioni».