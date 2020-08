Atalanta, «squadra» che vince non si cambia: riconfermata in blocco la dirigenza e il tecnico Gian Piero Gasperini

L’Atalanta non vuole assolutamente cambiare squadra. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i nerazzurri hanno confermato praticamente tutti i dirigenti in vista della prossima stagione.

Al momento non ci sono dunque cambi, anche perché non erano attese rivoluzioni. Dopo una stagione simile l’obiettivo era quello di riconfermare tutti in blocco, ora bisognerà operare soltanto sul mercato per poter trattenere i big, a partire da Duvan Zapata.