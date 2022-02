ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Atalanta, tensioni tra il club e lo staff medico dopo l’infortunio di Zapata. Il nuovo stop del colombiano ha lasciato il segno

Il nuovo infortunio di Duvan Zapata – in attesa del verdetto degli esami strumentali – ha creato malumori in casa Atalanta.

Come spiega il Corriere della Sera l’ennesima ricaduta di un calciatore in procinto di recuperare apre un nuovo capitolo nel rapporto fra l’organico e lo staff medico , con un confronto già andato in scena. Prima che a Zapata era capitato a Gosens e Toloi. Di più: i rapporti sono tesi con l’addio del dimissionario Marco Bruzzone, che è stato per nove anni responsabile dell’area medica, in seguito alla scelta di inserire Michele Albano nell’organigramma. Una situazione non chiarita e probabilmente esasperata, visto che in altre circostanze precedenti all’avvicendamento erano capitate cose simili, ma anche qui la sensazione è che il quadro non sia banale.