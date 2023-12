L’Atalanta perde contro il Torino. Una sconfitta all’insegna della maglia non sudata: ciò che non fa parte del contesto nerazzurro

Per l’Atalanta la sconfitta contro il Torino non sarà né la prima né l’ultima, ma per quanto non si possa sempre vincere c’è un dettaglio che non va mai sottovalutato, o peggio ancora, messo da parte: la maglia sudata.

Una frase che non è un dettaglio all’interno del colletto della maglia, bensì la rappresentazione dell’Atalanta: indipendentemente dal risultato bisogna uscire sempre dal campo dando tutto. Ieri sera all’Olimpico non è accaduto niente di tutto ciò. Una squadra impacciata, mentalmente spenta, ferma in entrambe le fasi, abbattuta da un Toro alla portata, ma soprattutto non partecipe: perdere ci sta, il mancato impegno no. Unico colpevole? No, nell’Atalanta si vince e si perde tutti insieme, dove ognuna delle parti ha delle responsabilità .

Le colpe sono dei giocatori, che devono capire (ovviamente escludendo determinate pedine) che seppur abbiano un talento straordinario, in campo non si da per scontato né il risultato, né la superiorità nei confronti dell’avversario, né tanto meno il benestare di un pubblico sempre presente anche nei momenti difficili. Serve lottare su ogni pallone con ambizione e non solo in base ai palcoscenici.

Non esente da colpe neanche Gasperini, dove la squadra è attualmente lo specchio di un mister che al giorno d’oggi non ha dato un’impronta mentale solida e costante, perché al di là della mancanza di riadattarsi tatticamente e tecnicamente, se manca la testa (dove il primo a trasmetterla è appunto il comandante) non si arriva da nessuna parte.

E la società? Escludendo il capitolo mercato dove rimane una sessione per tappare i buchi rimasti, essa ha la responsabilità di risolvere più di chiunque questa situazione. Far capire che l’Atalanta, ora grande squadra, dove si sono fatti investimenti importanti, tale rendimento non è accettabile con gli standard attuali (stare tra le prime 5 della classe e quindi costantemente in Europa).

Il problema però può essere anche la soluzione per risollevare la china: come si è caduti insieme, si può risalire tutti insieme. A patto che l’individualismo venga accantonato mettendo al primo posto il bene dell’Atalanta Bergamasca Calcio, perché non c’è risultato che tenga di fronte ad un solo concetto: “La Maglia Sudata Sempre”.