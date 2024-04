Atalanta Verona, ritorna l'inno nerazzurro di Magrin allo stadio. Ecco perché - Calcio News 24

In occasione di Atalanta Verona, verrà nuovamente messo l’inno nerazzurro

Atalanta Verona presenterà una novità molto importante in ottica storia: per i 40 anni dell’inno nerazzurro di Marino Magrin (utilizzato allo stadio dal 1984 al 2006) verrà nuovamente riproposto. Ecco il comnunicato.

IL COMUNICATO – Venne inciso nella primavera del 1984, il 1° aprile dello stesso anno fece il suo debutto allo stadio di Bergamo accompagnando l’ingresso in campo delle due squadre: stiamo parlando dell’inno “Forza Atalanta” cantato da Marino Magrin (che ha vestito la maglia nerazzurra per sei stagioni, dal 1981 al 1987) con l’orchestra “Enzo & Beppe” ed il coro dell’Atalanta Club Valgandino.

“Forza Atalanta” festeggia quest’anno i suoi primi 40 anni e per celebrare questo importante traguardo l’inno verrà proposto domani, lunedì 15 aprile, al Gewiss Stadium al termine del riscaldamento delle due squadre in occasione della partita che i nerazzurri disputeranno con l’Hellas Verona.

Nel 1984 Marino Magrin, che per Atalanta-Hellas Verona sarà ospite in Tribuna, curò il testo, poi musicato dal maestro Alessandro Poli con Conti e Guerini. Gli Amici del Club Valgandino fecero il resto, accompagnando in coro le rime baciate delle strofe anche nello studio d’incisione “Luciano Zanetti”.