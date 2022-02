Atalanta, Zapata k.o.: a Muriel tocca fare gli straordinari

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zapata resterà fuori almeno fino ad aprile, a Muriel toccherà così fare gli straordinari nell’attacco dell’Atalanta

L’Atalanta dovrà fare a meno di Duvan Zapata almeno fino a fine aprile. L’infortunio è più grave del previsto, anche se ha scongiurato l’operazione, ma il colombiano dovrà fermarsi a lungo. E così tutto il peso dell’attacco nerazzurro graverà su Luis Muriel, l’unica punta di ruolo in rosa.

Una condizione, quella di “titolare per forza”, che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non sarebbe proprio il massimo nelle idee del calciatore. L’Atalanta sarà impegnata stasera in Coppa Italia, poi in campionato e in Europa League. Tantissimi impegni ravvicinati che Muriel difficilmente potrà gestire per tutti e 90′. Basti, infatti, considerare che il colombiano, nelle 110 partite giocate in nerazzurro, solo in due occasioni è rimasto in campo per tutta la partita.