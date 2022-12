Atalanta: Zappacosta torna a disposizione di Gasperini

Zappacosta è tornato a disposizione di Gasperini e non è escluso possa fare qualche minuto nel match contro il Betis

A sorpresa, riecco Davide Zappacosta. L’ultima apparizione è datata 5 settembre, ha raccolto solo 90’ in quindici giornate per un infortunio muscolare al retto femorale (con ricaduta). Come riportato da primabergamo.it, ieri inaspettatamente è volato con la squadra a Siviglia e non è escluso che oggi possa fare già qualche minuto in amichevole. Il conto alla rovescia per il suo rientro è iniziato, per la gioia del giocatore, dell’Atalanta e dei fantallenatori.