Athletic Bilbao-Maiorca: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Cartuja va in scena la finale di Copa del Rey tra Athletic Bilbao e Maiorca: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Questa sera alle 22 tocca a Athletic Bilbao e Maiorca scendere in campo per la finale di Copa del Rey, in programma al Cartuja di Sivigla. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione con orario, probabili e dove vedere il match.

Athletic Bilbao-Maiorca, le probabili formazioni

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; de Marcos, Alvarez, Paredes, Lekue; Vesga, Prados; Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.

MAIORCA (3-4-1-2): Greif; Raillo, Copete, Valjent; Gonzalez, S. Costa, Sanchez, J. Costa; Rodriguez; Prats, Larin.

Athletic Bilbao-Maiorca: orario e dove vederla

La finale di Copa del Rey è in programma alle ore 22 allo stadio Cartuja di Sivigla. Sarà visibile in diretta gratuitamente su Telelombardia, al canale 10 del Digitale Terrestre.