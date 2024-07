Cucurella Spagna: «Mano? Se per gli esperti non era rigore...»

Le parole di Marc Cucurella, terzino della Spagna, sul tocco di mano durante la partita con la Germania che ha scatenato le polemiche tedesche

Marc Cucurella è tornato sull’episodio del tocco di mano nel primo tempo supplementare di Spagna-Germania, non valutato da Taylor come fallo di mano e calcio di rigore. Di seguito le sue parole, riportate da Sportmediaset.

«Anche noi siamo stanchi di vedere episodi giudicati in maniera diversa con alcuni interventi puniti e altri no. Il pallone ha colpito la mia mano, ma sono rimasto tranquillo perché l’arbitro subito ha detto che no, non era nulla. Se gli esperti arbitrali dicono che non era mano, ok non era mano. Non mi lascio travolgere dalla polemica, gli arbitri sono umani e decidono velocemente. Certo alcuni falli di mano sono puniti e altri no, anche noi siamo stanchi, ma se ne parla solo perché la Germania non ha vinto. Anche la Spagna comunque avrebbe da lamentarsi visto che Kroos andava espulso».