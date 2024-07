Sneijder Turchia: «Ho il Galatasaray nel cuore. Il mio PREFERITO in Nazionale? NON CALHA!»

Le parole di Wesley Sneijder, ex trequartista dell’Inter, sul calcio turco e sul suo preferito della nazionale: «Lui mi ha stupito»

Intervenuto ai microfoni di TivibuSport, Wesley Sneijder si è soffermato sul calcio turco, che lui stesso ha vissuto in prima persona con la maglia del Galatasaray. L’ex trequartista dell’Inter ha parlato anche del calciatore che gli è piaciuto di più nella squadra di Montella, e a sorpresa, non ha fatto il nome del nerazzurro Calhanoglu. Di seguito le sue parole

PAROLE AL MIELE PER IL GALATASARAY – «Ho una grande simpatia per il popolo turco. Ho vissuto lì per molti anni. Mi sono divertito moltissimo. Belle persone, auguro successo alla Turchia. Tifosi del Galatasaray, siete sempre nel mio cuore. Siete molto speciali per me. Siete la mia famiglia. Il mio cuore è giallorosso, amo sempre stare con voi. Un giorno tornerò, magari come allenatore, ma un giorno tornerò».

IL MIGLIORE DELLA TURCHIA? – «Sono davvero sorpreso da Kenan Yildiz. Ma il segreto della Turchia è il gruppo. Se mi chiedete di scegliere una stella soltanto però, per me ora è Yildiz. Ha fatto bene anche in questo Europeo ed ha mostrato di poter fare grandi gol fin dalle prime partite».