Inter, gli abbonamenti sono già SOLD OUT: i numeri incredibili dei tifosi nerazzurri

Numeri pazzeschi da parte dei tifosi dell’Inter per quanto riguarda gli abbonamenti per l’imminente stagione

Il campionato è finito, ma l’Inter continua a dominare su tutti. Secondo La Gazzetta dello Sport, i numeri dei nerazzurri sulla campagna abbonamenti per il 2024-25 sono alle stelle rispetto alle altre squadre di Serie A.

I NUMERI DELL’INTER – «Abbiamo preso come riferimento le prime otto squadre della classifica della scorsa Serie A, a cominciare dall’Inter campione d’Italia. I nerazzurri hanno aperto la propria campagna il 24 maggio e il 9 giugno era già sold out. Tutti i 40mila circa che si erano abbonati nella scorsa stagione hanno rinnovato, toccando il tetto massimo a disposizione, nonostante l’aumento dei prezzi dal 12 al 23% a seconda dei settori. L’Inter, così, non ha nemmeno inaugurato la fase di vendita libera e chi era iscritto alla cosiddetta “waiting list” (la lista delle “riserve” in caso di posti liberi) ha già cominciato a mettersi in coda per il 2025-26»

LE ALTRE SQUADRE – «Entusiasmo scontato, farà notare qualcuno, dopo una stagione di vittorie e soddisfazioni varie. Dall’altra parte di Milano, però, non è che si viaggi piano, benché la scorsa stagione sia stata decisamente meno felice. Il Milan aveva chiuso il 2023-24 con 41.500 abbonati, piazzando così tutte le tessere messe sul mercato. Facile che alla chiusura della campagna per il 2024-25 si tocchino valori simili. Venerdì scorso si è aperta la fase di vendita libera e siamo arrivati già a quota 37mila. Dati positivi anche per la Juventus, dopo che nella scorsa stagione si era registrata una flessione rispetto al 2022-23. Stavolta siamo già a un +10%, con addirittura il 42% dei tifosi bianconeri che ha scelto la formula “Star” con tanto di gare della Champions League comprese».