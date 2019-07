Atletico Madrid, addio a Griezmann: la delusione dei tifosi – VIDEO

Atletico Madrid, Griezmann saluta dopo anni di successi: la delusione dei tifosi per un addio molto burrascoso

Con indosso la casacca dell’Atletico Madrid, Antoine Grizmann ha scritto alcune delle pagine più belle del club. Con i colchoneros di Simeone divenuti tra le realtà più rispettabili e temute di tutta Europa.

Un’epopea, però, destinata ad andare in archivio con qualche ruggine di troppo. Colpa del burrascoso addio dell’attaccante transalpino, che proprio in queste ore si sta accasando al Barcellona. Una scelta e delle modalità che ai tifosi biancorossi proprio non sono piaciute…