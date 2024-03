Atletico Madrid, in campo i prossimi avversari dell’Inter: ecco come è andata

L’Atletico Madrid, prossimo avversario dell’Inter nel ritorno dell’ottavo di finale di Champions League, perde contro il Cadice

L’Atletico Madrid cade in trasferta contro il Cadice. I Colchoneros perdono 2-0 con la doppietta di Juanmi Jimenez che con un gol per tempo ferma la squadra di Simeone.

Momento difficile per la squadra della capitale spagnola, che mercoledì sera dovrà affrontare l’Inter nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con l’andata che ha visto i nerazzurri vincere 1-0. Anche in Campionato si complicano le cose: domani scende in campo l’Athletic Bilbao con Las Palmas e in caso di vittoria, i baschi accorcerebbero a soli due punti dal quarto posto.