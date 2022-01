Atletico Madrid, Vlahovic o Nunez il prossimo centravanti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Durante la prossima estate l’Atletico Madrid si fionderà sul calciomercato per reperire un numero 9: l’alternativa a Vlahovic è Nunez

Dopo il tentativo fallito pochi mesi fa, la prima scelta per l’Atletico Madrid e la questione centravanti resta Dusan Vlahovic.

In attesa di decidere se rinnovare il contratto di Suarez, secondo il media madrileno Marca, i Colchoneros si fionderanno in estate alla ricerca di un numero 9 di alto livello, anche in previsione di vedere Joao Felix partire in direzione Manchester City. L’assalto al serbo della Fiorentina dovesse andare a vuoto, ecco che l’attenzione si rivolgerebbe su Darwin Nunez, talento ventiduenne del Benfica.