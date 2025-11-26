Atletico Madrid-Inter streaming gratis Prime Video: dove vederla in chiaro in tv

Tra le partite di oggi all’interno del programma della Champions League, spicca la super sfida Atletico Madrid-Inter. I nerazzurri vogliono archiviare in fretta la sconfitta con il Milan e prepara una sfida di tutt’altra intensità: questa sera sarà di scena al Wanda Metropolitano nella quinta giornata di Champions League. L’inizio della sfida è fissato alle ore 21.

La squadra di Chivu arriva all’appuntamento con un percorso europeo impeccabile, fatto di quattro successi consecutivi, ma da qui in avanti il livello degli avversari crescerà notevolmente. Dall’altra parte, la formazione di Simeone viaggia a quota 6 punti e ha bisogno di risultati per inserirsi nella corsa alle prime otto posizioni e mettere al sicuro il pass per i playoff.

Fatta questa breve panoramica, andiamo a scoprire dove vedere Atletico Madrid-Inter in streaming gratis (spoiler: sì, si può vedere gratis!).

Atletico Madrid-Inter streaming gratis: guardala senza pagare su Prime Video

Vedere gratuitamente il match è possibile e lo si può fare in maniera molto semplice. I passaggi da seguire sono questi:

Vai sul sito di Prime Video ;

; Registrati con la prova gratuita di 30 giorni ;

; Guarda la partita.

Si, perchè la miglior partita del mercoledì sera della Champions League 2025-26 la trasmette Prime Video. Per chi non si è ancora iscritto al servizio, c’è la prova gratis di 30 giorni, che peraltro non vincola in alcun modo: terminato il periodo di prova, potrai decidere se continuare con l’abbonamento oppure no (che comunque costa poco, ovvero 4,99€ al mese e ti dà un sacco di vantaggi).

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter

Contro l’Inter è vietato sbagliare per l’Atletico Madrid, che si presenta all’incontro con qualche defezione pesante: Llorente, Oblak e Le Normand non saranno disponibili. Simeone dovrebbe affidare le fasce a Molina e Ruggeri, mentre Nico Gonzalez e Raspadori, salvo sorprese, troveranno spazio soltanto a gara in corso. In avanti ci sarà Griezmann, mentre Sorloth sembra destinato inizialmente alla panchina. Tra i pali toccherà a Musso.

Per i nerazzurri al Metropolitano è una sfida cruciale. Il piano gara di Chivu prevede alcune modifiche rispetto alla formazione scesa in campo nel derby. Il dilemma Sommer è risolto: giocherà lui in porta. In difesa è previsto il rientro di De Vrij, mentre in mezzo al campo Zielinski appare favorito su Sucic, con Mkhitaryan ancora ai box. Sulla corsia destra ci sarà un cambio: Luis Henrique prenderà il posto di Carlos Augusto. In attacco, accanto a Lautaro Martinez potrebbe esserci Pio Esposito, anche se Bonny resta un’alternativa concreta. Thuram dovrebbe subentrare nella ripresa. Il rientro di Dumfries slitta ancora.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Koke, Baena; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu.