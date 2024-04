Atletico Madrid, Simeone: «La squadra sta bene ed è fiduciosa»

Diego Simeone ha analizzato quello che sarà il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, valida per il ritorno dei quarti di Champions League.

RITORNO – «Dopo il 2-1 dell’andata affrontiamo una squadra molto forte, che partirà con un ritmo molto alto, ma la squadra ha risposto molto bene ed è fiduciosa»

BORUSSIA DORTMUND – «Troveremo una squadra che uscirà forte, con gente che arriva molto bene sulla seconda linea e cercheremo di portare la partita dove crediamo di poter far loro del male»

HERMOSO – «È tornato molto bene, ha fatto 90 minuti. Per noi è un calciatore importante, poi c’è Azpilicueta che è un giocatore speciale, ha diverse qualità, capisce il gioco al meglio e può giocare in qualunque zona. Infine non va dimenticato Riquelme, che ha coraggio ed è giovane. Domani decideremo, due di loro saranno in campo»

PERIODO – «La società sta lavorando molto bene e siamo tutti cresciuti con i risultati importanti ottenuti nella Liga. Devi giocare, non pensare tanto. Sarà una bella serata di Champions League»

VIGILIA – «Con entusiasmo, adrenalina, nervi, paure, responsabilità… Trasmettere alla squadra quello che sento, che la squadra sta bene»

EMOZIONI – «Qualsiasi giocatore che sia ai quarti di finale, quasi tra le migliori quattro d’Europa, è emozionato. Serve rafforzare la parte mentale»

ESPERIENZA – «Domani l’importante è il gruppo e chi interpreterà al meglio il tutto in campo sarà nella fase successiva»