Audero, niente ritorno alla Juventus! E’ fatta per il trasferimento in un club di Serie A: tutti i dettagli

Audero, niente ritorno alla Juve! E’ fatta per il trasferimento in un club di Serie A: tutti i dettagli di calciomercato

La Cremonese ha finalmente trovato il nuovo guardiano della porta per la stagione 2025/2026: sarà Emil Audero, portiere classe 1997, a difendere i colori grigiorossi nel prossimo campionato di Serie A. La conferma arriva da fonti vicine al club, che parlano di un accordo raggiunto in tempi rapidi con il Como, società con cui Audero era tesserato fino a pochi giorni fa.

Audero è un portiere italiano di origine indonesiana, formatosi nel vivaio della Juventus, dove ha mosso i primi passi da professionista. Dopo diverse stagioni in Serie A con la maglia della Sampdoria — dove si è distinto per reattività, abilità nelle uscite e calma sotto pressione — il suo percorso lo ha portato a Palermo, dove ha disputato l’ultima annata in Serie B. Le prestazioni offerte con i rosanero hanno attirato l’interesse della Cremonese, pronta a riportarlo nella massima serie.

La scelta del club lombardo è arrivata dopo il mancato accordo con Pierluigi Gollini, attualmente alla Roma. Nonostante una trattativa ben avviata, divergenze economiche hanno fatto naufragare l’affare. La dirigenza grigiorossa ha quindi virato con decisione su Audero, ritenuto profilo ideale per dare sicurezza al reparto difensivo.

La strategia è chiara: puntare su un portiere con esperienza, leadership e capacità di gestire la pressione di una stagione impegnativa. Audero, accostato più volte alla Juventus nel corso della carriera, rappresenta una garanzia tra i pali e un elemento chiave per una squadra che vuole mantenere la categoria.