Augello Como, obiettivo a parametro zero per l'esterno del Cagliari - Calcio News 24

Augello Como, i lariani hanno messo nel mirino l’esterno del Cagliari: è in scadenza a giugno, possibile colpo a parametro zero

Tommaso Augello è un obiettivo di calciomercato del Como, attivissimo in questa finestra di mercato. La società lombarda è alla ricerca di un nuovo innesto sulla fascia sinistra alla squadra allenata dal tecnico Cesc Fabregas. I lariani hanno chiesto informazioni sull’esterno classe 94′ del Cagliari in vista della prossima estate, come riportato da Nicolò Schira.

Il suo contratto scadrà a giugno e per cui Augello potrebbe arrivare a parametro zero. Ad ora non è stato trovato l’accordo tra la società sarda e l’ex giocatore della Sampdoria, per cui lo scenario sopracitato appare come realizzabile.