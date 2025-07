Avellino, l’obiettivo non è solo Tutino: la società campana segue anche il difensore classe 2001! Le ultime

Avellino, l’obiettivo non è solo Tutino: la società campana segue anche il difensore classe 2001! Le ultimissime

L’Avellino si muove con decisione sul mercato estivo, mettendo la retroguardia al centro delle proprie strategie. Se da un lato resta vivo l’interesse per l’attaccante Gennaro Tutino, 27 anni, ex Parma e Cosenza noto per il suo fiuto del gol, dall’altro la difesa è considerata l’assoluta priorità dalla dirigenza irpina. L’obiettivo? Allestire una rosa competitiva che possa ambire ai vertici nella prossima stagione.

Difesa sotto osservazione: spunta il nome di Vulikić

Tra i profili valutati dal club biancoverde emerge con insistenza quello di Stipe Vulikić, difensore centrale classe 2001 di proprietà della Sampdoria. Cresciuto calcisticamente in Croazia, Vulikić è un talento giovane con buona esperienza alle spalle nel calcio professionistico italiano. Il suo stile di gioco è caratterizzato da solidità, senso della posizione e capacità di lettura difensiva, qualità che lo rendono un candidato ideale per rinforzare il reparto arretrato dell’Avellino.

Strategia equilibrata: attacco e difesa in sinergia

L’approccio del club campano è chiaro: affiancare ad un possibile innesto offensivo come Tutino una difesa rocciosa e affidabile. La ricerca di profili giovani e promettenti, capaci di garantire rendimento immediato e margini di crescita nel lungo periodo, testimonia una visione strategica orientata alla sostenibilità tecnica e al futuro del progetto sportivo.

Vulikić, investimento per il presente e il domani

L’interesse per Vulikić rappresenta una mossa di mercato intelligente. Le sue caratteristiche si sposano con le esigenze dell’Avellino, che cerca un centrale affidabile per colmare le lacune del reparto e al tempo stesso costruire una base solida per il domani. L’eventuale acquisto del croato comporterebbe anche riflessioni in casa Sampdoria, che dovrebbe correre ai ripari individuando un sostituto adeguato.

Con l’inizio del campionato alle porte, l’Avellino sembra orientato a non lasciare nulla al caso. Le mosse sul mercato, sia in attacco che in difesa, delineano una società ambiziosa e pragmatica, pronta a costruire un gruppo solido capace di affrontare le sfide future con determinazione.