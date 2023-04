Avv. Lukaku: «Dal punto di vista morale la squalifica è sbagliata»

Sebastien Ledure, avvocato di Lukaku, ha parlato a Tuttosport della squalifica e di quanto successo in Coppa Italia

«E’ davvero spiacevole che quanto già accaduto in passato, non solo nei confronti di Romelu, ma pure per altri calciatori, si sia ripetuto. Siamo nel 2023 ed è pazzesco che si debbano ripetere certi concetti. Ci sono delle regole chiare, che prevedono determinati provvedimenti, come la squalifica se prendi due cartellini gialli. Ma è ovvio che anche solo dal punto di vista morale quanto successo a Lukaku sia sbagliato».