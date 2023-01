In Eredivisie è già andata in scena la partita dell’anno: tra AZ e Utrecht finisce 5-5. Triplette per i greci Douvikas e Pavlidis

Può sembrare folle dirlo a gennaio, eppure Az-Utrecht non può che essere già definita la partita dell’anno. Uno spettacolo così forse lo poteva regalare solo l’Eredivisie, un campionato dove calcio e follia si incontrano regalando spettacolo a chi il calcio lo ama davvero. Il risultato finale è di 5-5 (guarda su Mola gli highlights della partita), sì avete letto bene. Sei gol nel primo tempo e 4 nella ripresa. La sensazione durante l’intero arco della partita era proprio che entrambe le squadre potessero segnare in qualsiasi momento.

I malpensanti potrebbero indicare le difese come uniche responsabili, cosa ampiamente sbagliata ma con un fondo di verità. Le retroguardie non avranno di certo fatto la partita della vita, ma il risultato è in realtà figlio di un approccio comune alle due squadre: manovra veloce, rapida e sempre verticale. Quando i primi pensieri sono il divertimento e segnare quanti più gol possibili, l’esito non può che essere questo.

Nel 5-5 gli eroi sono greci, però. L’Az si sta affidando alle reti di Vangelis Pavlidis e l’Utrecht a quelle di Tasos Douvikas (in assenza di Bas Dost). Entrambi sono stati autori di una tripletta. Il primo con i 3 gol ha così superato Danny Koevermans nella classifica all time dei bomber dei Kaaskoppen, mentre il secondo è diventato il nuovo bomber dell’Eredivisie arrivando a quota 10 e superando Xavi Simons e Gakpo.