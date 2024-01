Bagni sul Napoli: «La squadra si è intristita, non c’è entusiasmo»

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno del momento degli azzurri in questa stagione

PAROLE – «È come se non scendessero in campo. Non è che gioca male, è proprio avulsa dal contesto. E poi quando le cose non vanno bene i giocatori dovrebbero essere arrabbiati, non vedo tutta quella cattiveria, quell’agonismo che ti deve portare a cambiare le cose. Si accetta supinamente lo svantaggio e tutte le difficoltà, non c’è la forza per ribaltare l’inerzia della gara, ma non può essere cambiato tutto in così poco tempo. Prima si è data la colpa a De Laurentiis per il mercato estivo, oggettivamente deludente. Poi a Garcia che non ha di certo brillato. E ora Mazzarri che onestamente sta facendo male. Gli piaceva l’idea di tornare a Napoli, credeva di poter fare meglio del tecnico francese e non ci voleva molto, ma anche lui sta trovando delle grosse difficoltà. È riuscito a ricompattare l’ambiente, ma evidentemente non è bastato: la squadra si è intristita, non c’è entusiasmo».