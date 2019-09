Bakayoko: «Al Milan sono cresciuto come uomo e professionista» – VIDEO

Durante la presentazione come nuovo giocatore del Monaco, Tiemouè Bakayoko ha parlato della sua esperienza al Milan

Il Monaco negli ultimi giorni di mercato ha riabbracciato Tiemouè Bakayoko che con la maglia biancorossa aveva stupito tutti tre anni fa. Il centrocampista francese durante la presentazione come nuovo giocatore monegasco ha parlato anche della sua esperienza al Milan.

«Al Milan è stata un’esperienza sicuramente positiva. Sono cresciuto come calciatore, come professionista e come uomo»