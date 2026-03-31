Baldini esulta dopo Svezia Italia U21: «I miei ragazzi avranno un premio, glielo darà il calcio!». Le parole del ct degli Azzurrini

Il commissario tecnico dell’Italia Under 21, Silvio Baldini, ha commentato la vittoria della sua squadra in Svezia alla Rai, elogiando l’intelligenza dei suoi giocatori: «I miei sono ragazzi intelligenti, hanno capito che quando si gioca per loro è un palcoscenico importante, vedono tutti quelli che fanno parte del calcio che conta». Baldini ha sottolineato come la crescita delle loro qualità porterà alla ricompensa finale nel calcio. Le sue parole ai microfoni della Rai.

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PAROLE – «I miei sono ragazzi intelligenti, hanno capito che quando si gioca per loro è un palcoscenico importante, li vedono tutti quelli che fanno parte del calcio che conta. Loro devono cercare il risultato attraverso la crescita delle qualità che hanno, devono pensare a loro stessi e alla fine avranno un premio, che darà loro il calcio».