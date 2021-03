Bale: «Devo tornare a Madrid, letteralmente. Poi parlerò col mio agente»

Gareth Bale parla del suo futuro: il gallese, infatti dovrà tornare al Real Madrid dopo l’anno in prestito al Tottenham. Le sue dichiarazioni

Gareth Bale parla del suo futuro dal ritiro del Galles. Le sue parole.

«Per quanto riguarda la prossima stagione, legalmente il mio contratto dice che devo tornare a Madrid. È letteralmente quello che dovrò fare, non credo sia una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno. Appartengo al Real Madrid. In estate tornerò a Madrid, ma devo parlare con il mio agente per capire cosa fare. Dopo l’Europeo e le vacanze, ci sentiremo e spero che troveremo una soluzione».