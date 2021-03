Ballardini: «Il Genoa ha i punti che merita, Scamacca sta crescendo»

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la gara contro il Parma. Le sue parole

PRESTAZIONE – «È stato il primo tempo più brutto della mia gestione. Nel secondo tempo abbiamo giocato da squadra. Il Parma è una squadra che fai fatica a spiegarti il motivo per cui sia in quella posizione di classifica. Il Genoa ha giocato alla pari nel secondo tempo, abbiamo vinto e sono contento della reazione».

ATTACCANTI – «Tutte le squadra hanno cinque attaccanti di livello. Noi abbiamo giocatori capaci e dobbiamo essere e bravi a sfruttare le loro qualità. Scamacca sta crescendo. Bisogna capire come muoversi senza palla e l’importanza della fase difensiva. Lui sta imparando e la prestazione di oggi è la giusta ricompensa».

SQUADRA – «Noi abbiamo a che fare con dei ragazzi seri che anche quando non sono in giornate restano seri. Nelle difficoltà non si smarriscono. Il Genoa ha superato tante difficoltà grazie ai suoi uomini».

OBIETTIVI – «Il Genoa ha i punti che merita. Parlo dal primo allenamento che ho fatto e ho avuto la fortuna di avere a che fare con persone di spessore. Con loro abbiamo affrontato ogni difficoltà tirando fuori il meglio».