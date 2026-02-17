Ballardini riparte dalla Serie B! Accordo trovato: è pronto a sedersi su quella panchina! Nuova avventura per l’ex allenatore del Genoa

L’Avellino non perde tempo e individua subito la figura giusta per raddrizzare la stagione. Dopo l’esonero di Raffaele Biancolino, la dirigenza irpina ha mosso passi decisi verso Davide Ballardini, raggiungendo un accordo verbale per affidargli la guida tecnica della prima squadra. A riportare la notizia è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che conferma la volontà del club di puntare su un profilo di grande esperienza per la categoria cadetta.

Il tecnico ravennate, classe 1964, è pronto a rimettersi in gioco dopo l’ultima avventura sulla panchina del Sassuolo, terminata nel giugno 2024. Noto per essere uno specialista nel subentrare in situazioni critiche, l’ex allenatore di Genoa e Cremonese avrà il compito di scuotere un ambiente scosso dai recenti risultati negativi. I Biancoverdi, attualmente al quattordicesimo posto in Serie B con 28 punti raccolti in 25 giornate, cercano una svolta immediata per allontanarsi dalla zona calda. Nelle prossime ore sono attese le firme e l’annuncio ufficiale che sancirà il ritorno in pista di uno dei mister più navigati del calcio italiano.