Ballardini risponde a Giampaolo: «Noi favoriti? Era una battuta. Emozioni? Difficile spiegarle»

La conferenza stampa di Davide Ballardini alla vigilia di Sampdoria-Genoa, derby della Lanterna valevole per la 31ª giornata di Serie A

A Genova è giornata di vigilia per il derby della Lanterna numero 116. Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa rispondendo a Giampaolo che ha parlato di Samp sfavorita: «La sua era una battuta e la prendiamo come tale. Noi siamo alla terza gara in una settimana, stiamo valutando le condizioni dei ragazzi e di conseguenza sceglieremo la formazione. I tifosi, giusto sottolineare in modo molto sano, vivono questa gara con grande civiltà. Genova prepara molto bene il derby e lo vive nella maniera migliore. Emozioni? E’ difficile spiegarle e raccontarle Non abbiamo avuto tanti giorni per preparare questa gara ma ci faremo trovare pronti».

Prosegue l’allenatore del Genoa: «Forse quest’ultimo aspetto potrebbe diventare un vantaggio perché si fanno meno danni e questo è importante. La Sampdoria è una squadra importante, una squadra di struttura con personalità e qualità. Sanno esprimersi e lo dimostrano. Noi giochiamo per un obiettivo, loro anche. Noi sereni grazie alla classifica? Non bisogna pensare a questo. Bisogna fare bene e per farlo bisogna fare tante cose, sia in fase di possesso che in quella di non possesso. Galabinov? Sta rispondendo bene, lo valuteremo nelle prossime ore. Lapadula? Gli attaccanti vivono di momento, il gol su azione era solo questione di tempo».