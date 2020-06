Balzaretti: «Cavani si troverebbe benissimo con Conte» – VIDEO

Federico Balzaretti ha parlato del possibile trasferimento di Edinson Cavani all’Inter: le parole dell’opinionista DAZN

Federico Balzaretti ha parlato del possibile trasferimento di Edinson Cavani all’Inter. Queste le parole dell’opinionista di DAZN.

«All’Inter di Conte vedo in maniera meravigliosa Cavani. Un po’ perchè rivedo in lui molto di quello che potrebbe essere il suo allenatore. Ha l’animo, la grinta e il fuoco che ha Conte per cui a livello caratteriale sono due persone che hanno voglia di vincere. Non ci sono dubbi che si troverebbero subito».