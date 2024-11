Balzaretti su Real Madrid Milan: «Mi hanno stupito fortemente quei giocatori» - Calcio News 24

Real Madrid Milan, Federico Balzaretti, ex calciatore e opinionista, è convinto che tre calciatori rossoneri giocherebbero nei Blancos

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Federico Balzaretti ha dichiarato:

PAROLE – «Maignan, Theo e Reijnders. Maignan più forte di Lunin. Reijnders in questo centrocampo del Real Madrid, visto che comunque Modric è verso la fine, può essere un nome che sicuramente molto interessante. Fortissimo Reijnders, anche stasera (ieri, ndr) ha fatto una partita straordinaria. Anche Fofana questa sera ha fatto decisamente meglio per dire di Tchouaméni, per dire un suo compagno di Nazionale, però parliamo della partita di questa sera. Però sì, potenzialmente Theo, Reijnders e Maignan sono tre titolari in tanti squadre. Poi è chiaro che se parliamo di Barcellona c’è Baldè che è fortissimo, se parliamo del Bayern Monaco c’è Alphonso Davies è fortissimo. Però Theo è su quei livelli. Pulisic? Pulisic tatticamente è un giocatore talmente intelligente, talmente fondamentale, che è sottovalutato, anche da noi ogni tanto. Perché ruba poco l’occhio, o meno l’occhio, ma tatticamente è un giocatore di un’intelligenza straordinaria, riesce a far uscire sempre bene il Milan. Lui e Morata sono stati fondamentali, perché si abbassavano, scambiavano, si mettevano in quelle posizioni dove il Real Madrid faceva molta fatica a prenderli. E Pulisic sta facendo una stagione clamorosa. Giocatore super intelligente».