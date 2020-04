Balzaretti: “Zaniolo non sente la pressione” – VIDEO

Federico Balzaretti, ex difensore e dirigente della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole su Zaniolo

Federico Balzaretti, ex difensore e dirigente della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole su Zaniolo:

«Il carattere è incredibile, è importante. Non sente la pressione, è sereno dentro e ha una gran forza interiore. Vive la partita nella stessa maniera, consapevole di essere forte. In una piazza importante, questo aspetto del suo carattere non deve cambiare mai».