Balzarini su Vlahovic: «Il suo problema alla Juve sta sotto questo aspetto. Nazionale? Bilancio assai positivo»

Giovanni Balzarini, giornalista e inviato Mediaset per la Juve, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sia sui bianconeri che sulla Nazionale

A JuventusNews24, il giornalista di Mediaset Giovanni Balzarini, ha rilasciato qualche dichiarazione tra Vlahovic e la Nazionale di Spalletti.

Che idea si è fatto sulle dichiarazioni rilasciate dal serbo in Nazionale? C’è un “problema” con Thiago Motta?

«Le dichiarazioni di Vlahovic hanno espresso un certo disagio secondo me, perché è evidente che predilige giocare con una punta affianco. L’ha sempre avuta, il primo anno ha avuto Morata, poi c’è stato Kean l’anno scorso, con tutte le discussioni tattiche che si possono fare comunque Chiesa era stato impiegato come seconda punta. Quest’anno non ha una punta al suo fianco e quindi ha semplicemente espresso questo desiderio. Secondo me tutto l’insieme di queste dichiarazioni, diciamo, potevano essere fatte in privato a Thiago Motta. Trovo che, secondo me, Vlahovic ha sbagliato ad esternarle. Ecco, è chiaro che queste frasi non sono piaciute perché proprio dichiarate pubblicamente, non credo siano piaciuta né alla società, né a Thiago Motta ed immagino che ci saranno anche dei chiarimenti. Che poi lui stia vivendo un momento difficile, legato anche alla situazione contrattuale che non si sblocca, è indubbio e quindi può anche avere espresso il suo disagio. Molti hanno avanzato l’ipotesi di un mal di pancia, non mi sento di escludere questa ipotesi. Quindi vedremo cosa succederà nel futuro».

Infine sulla Nazionale di Spalletti. Qual è il suo bilancio al termine del girone di Nations League?

«Il bilancio è sicuramente positivo e anche sorprendente se vogliamo, visto che tutti pensavano io per primo che Spalletti saltasse dopo l’Europeo. Invece ha avuto la forza di rimanere e sta smentendo con i fatti tutti i detrattori della Nazionale. Mi è spiaciuto che ci si è ricordati con enfasi da parte di molti tifosi che la Nazionale ha perso in casa con la Francia e ci si è dimenticati che la Nazionale aveva vinto anche in casa della Francia. E che di perdere con la Francia, che è tecnicamente più forte dell’Italia, ci possa stare. Quindi credo che questo accesso ai quarti di finale sia comunque una bella soddisfazione. Anche se è arrivato da secondi in classifica, passami il termine “chi se ne frega”. L’importante è che l’Italia vada avanti».