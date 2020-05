Barber (ad Brighton): «Premier League in campo neutro? Falsificherebbe la competizione»

L’amministratore delegato del Brighton, Paul Barber, esprime la sua contrarietà all’idea di terminare la stagione di Premier su campi neutri

Una delle ipotesi per terminare la Premier League è quella di far giocare le rimanenti partite in campi neutri. Ovviamente ci sono stati subito i pareri negativi circa questa proposta come nel caso del Brighton. L’ad della società, Paul Barber, ha respinto l’ipotesi con queste parole.

BRIGHTON – «È chiaro che dobbiamo essere tutti pronti ad accettare alcuni compromessi e giocare a porte chiuse è uno di questi, probabilmente necessario per giocare le gare rimanenti. Arrivati a questo punto critico della stagione, però, giocare i match su campi neutri può secondo noi avere un effetto concreto sull’integrità della competizione. Gli svantaggi di non affrontare le migliori squadre del campionato nel nostro stadio e nel nostro ambiente familiare, seppur senza la presenza di 27 mila tifosi Albion, sono evidenti. È ovvio che potrebbero esserci anche dei vantaggi nel giocare le sfide in trasferta su campi neutri, ma il calendario degli incontri che rimangono per finire la Premier non è bilanciato. Non abbiamo disputato le prime 29 giornate in questo modo, per cui a nostro avviso una cosa non cancella l’altra».