Guillermo Amor annuncia che non arriverà un attaccante nell’immediato: ecco le parole del direttore delle relazioni istituzionali del Barcellona

Guillermo Amor, direttore delle relazioni istituzionali del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Movistar dell’eventuale arrivo di un attaccante sul mercato dopo l’infortunio di Dembelè, fermo per 6 mesi.

«Al momento no. Si è detto qualcosa di diverso, ma non c’è ancora risposta, non sappiamo ancora nulla nel caso in cui il club voglia muoversi. Noi non smettiamo di lavorare, lo facciamo dal pre-campionato».