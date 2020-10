Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, è in isolamento fiduciario per essere stato in contatto con un famigliare positivo al Covid-19

Il numero uno del club, quindi, non sarà presente al Camp Nou per la sfida tra il suo Barça e il Ferencvaros. Il presidente, si legge sul Mundo Deportivo è risultato negativo ad un primo test ed è in attesa del secondo prima di poter interrompere l’isolamento.