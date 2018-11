Liga, il Barcellona perde clamorosamente al Camp Nou: il solito Messi non basta, e il Betis si impone per 4-3

Doveva essere la gara che avrebbe segnato il ritorno di Messi dopo l’infortunio rimediato contro il Siviglia. E invece la domenica del Camp Nou si è tramutata da festa a dramma. Il Betis è arrivato a Barcellona agguerrito e nel giro di 34’ è stato in grado di segnare 2-0 grazie ai gol di Firpo e di Joaquin. Nel secondo tempo, il rigore di Messi non basta e il Betis cala dapprima il tris e poi il poker con Lo Celso e Canales.

La seconda squadra di Siviglia non vinceva al Camp Nou dal 1998 e, in questa stagione, dal 30 settembre scorso. Per il Barcellona è arrivata la sua seconda sconfitta in questo campionato, la prima in casa per Valverde.