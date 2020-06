Barcellona, cinque giocatori e due membri dello staff hanno contratto il coronavirus. Attualmente non c’è nessun positivo

Cinque calciatori e due membri dello staff tecnico del Barcellona hanno contratto il coronavirus. A confermarlo è stata l’emittente radiofonica RAC1: a quanto pare le persone coinvolte hanno effettuato gli esami che hanno rilevato la presenza degli anticorpi al virus.

Attualmente non c’è nessun positivo, dunque la squadra prosegue ad allenarsi in gruppi di 14 giocatori, come prevede il protocollo della Liga per la ripresa delle attività.