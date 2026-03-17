Barcellona, fumata bianca per il rinnovo di Flick! L’annuncio di Laporta e i dettagli sul nuovo contratto per il tecnico tedesco

Svolta importante per il futuro del Barcellona: i Blaugrana sono pronti a blindare il tecnico Hansi Flick con un rinnovo di contratto. La conferma arriva direttamente dal presidente Laporta a RAC1. Questa la notizia riportata dal giornalista Fabrizio Romano su X.

🚨 Hansi Flick, set to sign new deal at Barcelona valid until June 2028. 💙❤️



“We will announce the renewal for Flick soon, it will be for one more season — until 2028”, says Joan Laporta ✍🏼🔐



“Hansi has already agreed, he’s very happy here”, the president has told RAC1. pic.twitter.com/FFRR4ZanDD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2026

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PAROLE – «🚨 Hansi Flick, pronto a firmare un nuovo contratto con il Barcellona valido fino a giugno 2028. 💙❤️

“Annunceremo presto il rinnovo di Flick, che sarà per un’altra stagione, fino al 2028”, afferma Joan Laporta ✍🏼🔐

“Hansi ha già dato il suo consenso, è molto contento qui”, ha dichiarato il presidente a RAC1.».