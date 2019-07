Barcellona, Griezmann esalta Messi: «Ecco chi mi ricorda» – VIDEO

Barcellona, il neo arrivato Griezmann esalta subito il compagno di squadra Messi: «Ecco chi mi ricorda»

Il tempo di sbarcare nell’universo Barcellona e Griezmann regala subito parole al miele per i suoi nuovi compagni di squadra. E uno in particolare, il più forte di tutti. L’attaccante transalpino ha infatti espresso subito la sua opinione su Messi.

«Per me è il numero uno, equivale a LeBron James», le parole riservate nei confronti dell’argentino. In un misto di rispetto e venerazione, per uno dei più grandi calciatori di sempre. Con cui ha appena iniziato a condividere lo spogliatoio.