Barcellona, infinito Messi. Il dato in Champions è sbalorditivo

Barcellona, Messi stupisce ancora. Col gol allo Slavia Praga è andato a segno per 15 edizioni consecutive della Champions League

Il Barcellona ha sconfitto lo Slavia Praga in trasferta, mettendo una seria ipoteca sul girone. I blaugrana si sono affidati al solito Leo Messi, che ha aperto le danze nell’ostico match in Repubblica Ceca.

Non è certo un mistero di come la Pulce sia il traino della squadra da tanti anni. La Gazzetta dello Sport sottolinea che, con la marcatura di ieri, l’argentino è andato a segno nelle per 15 edizioni consecutive della Champions League.