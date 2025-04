Barcellona Inter, Inzaghi prepara la mossa per mettere in difficoltà i blaugrana: ecco cosa ha preparato

Barcellona Inter, Inzaghi prepara la mossa a sorpresa! Lo farà per mettere in difficoltà i blaugrana: ecco cosa ha preparato e le ultime

Inzaghi alla vigilia della partita tra Barcellona e Inter, valida per l’andata delle semifinali di Champions League aveva già in mente un’arma tattica sulla quale i nerazzurri hanno lavorato molto nelle ultime ore ad Appiano, proprio con l’idea di sorprendere i blaugrana

LA MOSSA – Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe sfruttare la rapidità di Denzel Dumfries sulla fascia destra per mettere in difficoltà il Barcellona. L’esterno olandese dovrà affrontare la sfida di contenere Raphinha, un avversario temibile per tecnica e velocità. Tuttavia, grazie ai cambi di gioco orchestrati da Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan, Dumfries potrebbe trovare spazi in profondità e in verticale, creando problemi a Gerard Martin, considerato l’anello debole della difesa blaugrana.