Inter: solo in 3 hanno giocato al Camp Nou, ma Borja sa come si fa

Barcellona-Inter: soltanto tre nerazzurri hanno giocato finora in carriera al Camp Nou contro i blaugrana. Tra questi, soltanto Borja Valero è riuscito nell’impresa di batterli in casa

Giocare al Camp Nou fa sempre un certo effetto, anche se indossi la maglia dell’Inter. Questa sera potrebbe essere ancora più complicato per tantissimi dei giocatori nerazzurri in campo e, perché no, anche per Luciano Spalletti: l’Inter di oggi, a differenza di quella che nel 2010 eliminò i catalani dalla Champions League spianandosi la strada verso il Triplete, non può certo vantare la stessa esperienza europea. Un dato su tutti, in tal proposito, rende ancora meglio l’idea: soltanto tre giocatori di tutta la rosa dell’Inter finora in carriera hanno giocato almeno una volta contro il Barcellona al Camp Nou, ovvero Sime Vrsaljko e Joao Miranda con l’Atletico Madrid, Borja Valero ai tempi della sua avventura spagnola. Di questi tre, uno solo è riuscito a vincerci (Valero col Maiorca nel lontano 2008, 2 a 3).

Per il resto, nessuno dei giocatori attualmente nella rosa nerazzurra ha mai messo piede da giocatore al Camp Nou, nemmeno Mauro Icardi, che nella prima squadra catalana in realtà non ha mai debuttato. Per molti sarà la prima volta in assoluto e lo sarà pure per Spalletti, alle prese con un curioso sliding doors: nel lontano 2005, dopo aver traghettato l’Udinese in Champions League, mollò la panchina bianconera per approdare alla Roma. Fosse rimasto, avrebbe affrontato nei gironi della competizione il Barcellona dell’allora debuttante Leo Messi. Al suo posto invece a guidare i friulani c’era Serse Cosmi. Stasera, ben tredici anni dopo quell’incrocio mancato, Spalletti avrà finalmente la sua occasione.