Inter, la pazza idea di Spalletti: Skriniar a centrocampo contro il Barça

Il tecnico dell’Inter ha accennato alla possibilità che uno tra Skriniar e Asamoah possa scalare in mediana in caso di assenza di Brozovic

Domani sera, l’Inter di Spalletti si gioca mezza qualificazione agli ottavi di Champions League al Camp Nou contro il Barcellona. Strappare almeno un punto dalla tana dei catalani potrebbe facilitare il passaggio del turno dei nerazzurri. Nonostante l’assenza di Messi, non sarà tuttavia una passeggiata: il Barcellona è imbattuto negli ultimi 13 scontri con le italiane in casa. E inoltre, anche l’Inter dovrà fare i conti con qualche assenza pesante. Nainggolan salterà la gara dopo il problema alla caviglia durante il derby, mentre Brozovic e Perisic non sono ancora sicuri del posto a causa di qualche acciacco. Vista anche l’assenza di Gagliardini dalla lista Champions, chi sarà chiamato a sostituire il croato in caso di forfait?

Queste le parole di Spalletti: «Posso spostare calciatori da altre posizioni perché alcuni sono anche in possesso di altre conoscenze. Asamoah ci ha già giocato a centrocampo, ma anche Skriniar sa giocare in quel ruolo. Di soluzioni ne abbiamo e siamo abbastanza tranquilli». Asamoah difficilmente abbandonerà la fascia di sinistra, a meno di una clamorosa virata di Spalletti verso una difesa a 3 con Perisic o Keita a tutto campo. Più probabile invece che sia Skriniar a coprire quella posizione. Lo slovacco garantirebbe una cerniera non da poco in una zona nevralgica per i blaugrana e permetterebbe a Vecino di alternarsi sulla trequarti con Borja Valero. Certo, si perderebbe in regia, ma De Vrij potrebbe giocare alla “Bonucci” con lo stesso ex Fiorentina in appoggio. Skriniar cambierebbe così il terzo ruolo in tre partite, dopo la gara da terzino contro il Tottenham e quella nel suo ruolo naturale contro il PSV. Chissà che stavolta non sia il centrocampo la sua destinazione.