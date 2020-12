Al Camp Nou, il match valido per la 6ª giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021 tra Barcellona e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Camp Nou, Barcellona e Juve si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della gruppo G della Champions League 2020/21.

Sintesi Barcellona Juve 0-2 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio – Comincia il match

8′ Tiro Ronaldo – Servito da McKennie in area, CR7 prova il colpo di punta. Centrale, blocca Ter Stegen

9′ Tiro Danilo – Conclusione violenta da limite sullo scarico di Ronaldo. La conclusione violenta non trova la porta

12′ Rigore per la Juve – Ronaldo punta Araujo che lo butta giù nel corpo a corpo. È rigore per il direttore di gara

13′ Gol Ronaldo – Batte al centro, spiazzato Ter Stegen

20′ Gol McKennie – Grande azione della Juve. Cuadrado scodella in area per McKennie che tutto solo in area colpisce in sforbiciata

22′ Tiro Messi – Mancino secco dal limite, molto bravo Buffon ad allungarsi in corner

24′ Mano di Pjanic in area – Intervento nettamente irregolare del bosniaco che impatta un tiro di Morata. Sembrava evidente il penalty, ma lascia correre l’arbitro

25′ Colpo di testa Morata – Cross di Alex Sandro dalla sinistra, Morata stacca sul primo palo ma non trova la porta

30′ Tiro Pjanic – Conclusione potente da fuori, lontana dalla porta

Barcellona Juve 0-2: risultato e tabellino

Reti: 13′ rig. Ronaldo, 20′ McKennie

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; De Jong Pjanic; Trincao, Messi, Pedri; Griezmann. All. Koeman. A disp. Neto, Inaki Pena, Busquets, Alena, Braithwaite, Puig, Coutinho, Matheus, Umtiti, Junior Firpo, Mingueza, De La Fuente

Juventus (3-4-1-2) Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci; Cuadrado, Arthur, McKennie, Alex Sandro; Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Dragusin, Frabotta, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Chiesa, Dybala, Da Graca

Arbitro: Stieler (GER)

Ammoniti: 27′ Jordi Alba, 28′ Ramsey, 30′ Lenglet