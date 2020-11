Barcellona, Laporta: «Situazione economica drammatica» – VIDEO

Juan Laporta ha fatto il punto in casa Barcellona: le dichiarazioni del candidato alla presidenza blaugrana – VIDEO

«Abbiamo un piano-choc per recuperare la drammatica situazione economica del club. Voglio innanzi tutto riunire tutto il barcelonismo. Non possiamo aggiustare il mondo, ma possiamo renderlo un po’ migliore. E vogliamo farlo con il lavoro, la passione e l’amore. Il nostro piano è riportare la felicità alle persone. Non è una semplice promessa elettorale. È un impegno etico, civico, morale, sociale e solidale».